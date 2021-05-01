Электронная онлайн библиотека

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C# in Depth, 2nd Edition - PDF
PDF
2010
584 pages
C# in Depth, 2nd Edition by Jon Skeet
Adobe After Effects CS6 Classroom in a Book - PDF
PDF
2012
408 pages
Adobe After Effects CS6 Classroom in a Book by Adobe Creative Team
Beginning Xcode: Swift Edition. 2nd Edition - PDF
PDF
2014
560 pages
Beginning Xcode: Swift Edition. 2nd Edition by Matthew Knott
Developing with PDF - PDF
PDF
2013
218 pages
Developing with PDF: Dive Into the Portable Document Format by Leonard Rosenthol
Beginning Windows Store Application Development: HTML and jаvascript Edition - PDF
PDF
2013
552 pages
Beginning Windows Store Application Development: HTML and jаvascript Edition by Scott Isaacs
Ensemble Classification Methods with Applications in R - PDF
PDF
2018
224 pages
Ensemble Classification Methods with Applications in R by Esteban Alfaro
Decision Support Systems for Business Intelligence, 2nd Edition - PDF
PDF
2011
453 pages
Decision Support Systems for Business Intelligence, 2nd Edition by Vicki L. Sauter
C# 5.0 Pocket Reference - PDF
PDF
2012
224 pages
C# 5.0 Pocket Reference: Instant Help for C# 5.0 Programmers by Joseph Albahari

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Безопасность веб-приложений. Разведка, защита, нападение - PDF
PDF
2021
336 страниц
Безопасность веб-приложений. Разведка, защита, нападение - Эндрю Хоффман
Python для сложных задач. Наука о данных и машинное обучение - PDF
PDF
2018
576 страниц
Python для сложных задач. Наука о данных и машинное обучение - Плас Дж. Вандер
ASP.NET Core MVC 2 с примерами на C# для профессионалов, 7-е издание - PDF
PDF
2018
1008 страниц
ASP.NET Core MVC 2 с примерами на C# для профессионалов, 7-е издание - Фримен Адам
Изучаем Angular 2 - PDF
PDF
2017
354 страниц
Изучаем Angular 2. Краткое практическое руководство по созданию приложений с помощью Angular 2 - Пабло Дилеман
Потоковая обработка данных. Конвейер реального времени - PDF
PDF
2018
218 страниц
Потоковая обработка данных. Конвейер реального времени - Эндрю Пселтис
Изучаем React. Практическое руководство по созданию веб-приложений при помощи React и Redux. 2-е издание - PDF
PDF
2019
368 страниц
Изучаем React. Практическое руководство по созданию веб-приложений при помощи React и Redux. 2-е издание - Чиннатамби Кирупа
Эволюционные нейросети на языке Python - PDF
PDF
2020
310 страниц
Эволюционные нейросети на языке Python - Ярослав Омельяненко
Рефакторинг. Улучшение проекта существующего кода - PDF
PDF
2017
448 страниц
Рефакторинг. Улучшение проекта существующего кода - Бек Кент
2734
Авторов
1,453,821
Просмотров
10 000+
Книг

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